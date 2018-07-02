Исследователям удалось доказать, что главная причина преждевременного старения - образ жизни человека, а совсем не генетика. В соответствии с результатами исследований, прожлить молодость организма могут правильное питание, а также регулярные физические нагрузки. Помимо этого, диетологи утверждают, что есть определенные продукты для антистарения, которые могут побороть признаки преждевременного старения, пишет Новое время .

Так, чтобы побороть старение нужно включить в ежедневный рацион такие продукты:

1. Жирная рыба

Благодаря высокому содержанию белка и кислот омега-3 в жирных сортах рыб, например, лососе, полезны не только для сердца и нервной системы, но и для кожи и волос. Учеными доказано, что регулярное потребление жирной рыбы действительно снижает риск преждевременного старения и продлевает молодость. Диетологи рекомендуют обратить внимание на дикую рыбу, чтобы употреблять меньше токсинов.

2. Кокосовое масло

Это масло входит в топ последних фуд-трендов, в нем содержатся жирные кислоты, которые повышают иммунитет, а также помогают организму лучше усваивать питательные вещества. Кроме того, исследования ученых показывают, что употребление кокосового масла снижает чувство голода и является эффективным продуктом для снижения и контроля веса. Также в нем есть лауриновая кислота, которая борется с микробами.

3. Авокадо

Авокадо - один из тех продуктов, которые относятся к антивозрасным-продуктам. Высокое содержание полезных жиров и антиоксидантов способствуют снижению уровня плохого холестерина, препятствуют старению, повышают внимание и положительно влияют на работу мозга.

4. Крестоцветные овощи

К ним можно отнести брокколи, капусту, брюссельскую капусту и цветную. Они имеют большое количество клетчатки и антиоксидантов. Эксперименты Американского института исследований рака показывают, что употребление крестоцветных овощей снижает риск развития рака, а помимо этого еще и предотвращает повреждение клеток и стимулирует процессы естественной детоксикации организма.

5. Какао

Какао и темный шоколад - это продукты, которые наполнены витаминами, минералами и микроэлементами, которые помогают продлить молодость. Какао также улучшает память и снижает риск развития инсульта и инфаркта.

Как сообщал svodka.net ранее, исследователи из Бэйлоровского колледжа медицины выяснили, что укус комара оказывает влияние на иммунную систему человека.

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