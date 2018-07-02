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В Евросоюзе назвали четыре основные темы саммита Украина-ЕС
02.07.2018 20:36

Европейский Союз обнародовал повестку дня саммита Украина-ЕС на высшем уровне, который состоится 9 июля в Брюсселе, передает со ссылкой на сайт блока.

Как сообщают в ЕС, основными темами для саммита Украина-ЕС будут:

• приоритеты и выполнения Соглашения об ассоциации и ее зоны свободной торговли;

• выполнение минских соглашений;

• незаконная аннексия Крыма и Севастополя;

• региональные вопросы.

Сообщается, что ЕС на саммите будут представлять глава Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии президент Жан-Клод Юнкер.

Отмечается также, что последний саммит Украина-ЕС состоялся в Киеве 12-13 июля 2017 года.

Как сообщал по словам народного депутата Украины Ирины Геращенко, на саммите Украина-ЕС будут обсуждаться вопросы продолжения санкций против Российской Федерации за невыполнение минских соглашений.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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