Европейский Союз обнародовал повестку дня саммита Украина-ЕС на высшем уровне, который состоится 9 июля в Брюсселе, передает со ссылкой на сайт блока. Как сообщают в ЕС, основными темами для саммита Украина-ЕС будут: • приоритеты и выполнения Соглашения об ассоциации и ее зоны свободной торговли; • выполнение минских соглашений; • незаконная аннексия Крыма и Севастополя; • региональные вопросы. Сообщается, что ЕС на саммите будут представлять глава Европейского совета Дональд Туск и глава Еврокомиссии президент Жан-Клод Юнкер. Отмечается также, что последний саммит Украина-ЕС состоялся в Киеве 12-13 июля 2017 года. Как сообщал по словам народного депутата Украины Ирины Геращенко, на саммите Украина-ЕС будут обсуждаться вопросы продолжения санкций против Российской Федерации за невыполнение минских соглашений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



видео видео сводки украина-ес будут унн июля соглашений Теги: политика