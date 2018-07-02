В Еврокомиссии заявили, что 3 июля 27 из 72 судей Верховного суда Польши рискуют выйти на пенсию, так как новый польский закон "О Верховном суде" снижает пенсионный возраст судей Верховного суда с 70 до 65 лет. В ЕК уверены, что новое польское законодательство "подрывает принцип независимости судебной власти". ЕС может ввести санкции против Польши Фото: EPA Еврокомиссия отметила, что 3 июля 27 из 72 судей Верховного суда Польши рискуют выйти на пенсию, так как новый польский закон "О Верховном суде" снижает пенсионный возраст судей Верховного суда с 70 до 65 лет."Эта мера также применяется к председателю Верховного Суда, чей шестилетний мандат будет досрочно прекращен. Согласно закону, нынешним судьям предоставляется возможность заявить о своем стремлении, чтобы их мандат был продлен президентом, который может быть предоставлен сроком на три года и продлен один раз. Для решение президента не установлены критерии, и нет возможности для судебного пересмотра этого решения", – говорится в документе.В ЕК уверены, что таким образом новое польское законодательство "подрывает принцип независимости судебной власти".В то же время в Еврокомиссии заявили, что готовы продолжать диалог по вопросам верховенства права, несмотря на начало процедуры.В документе отмечается, что у польских властей есть месяц, чтобы внести изменения в законодательство. Первый этап запуска санкционной процедуры должен завершиться иском в Суд Европейского союза.Правящая в Польше партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость" инициировала судебную реформу, пытаясь внести изменения в три закона – о Верховном суде, Национальном судебном совете и Суде общей юрисдикции. По мнению политсилы, реформа модернизирует судебную власть. Оппозиция и большинство судейского корпуса убеждены, что такие изменения ограничивают независимость судов.Три бывших президента Польши: Лех Валенса, Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский – в открытом письме заявили, что инициатива партии "Право и справедливость" может привести к диктатуре. В стране проходили массовые протесты против судебной реформы. 20 декабря 2017 года Европейская комиссия предложила Совету ЕС начать процедуру введения санкций против Польши из-за судебной реформы Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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