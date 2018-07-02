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Евросоюз запустил санкционную процедуру против Польши из-за закона о Верховном суде
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02.07.2018 20:38
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В Еврокомиссии заявили, что 3 июля 27 из 72 судей Верховного суда
Польши рискуют выйти на пенсию, так как новый польский закон "О
Верховном суде" снижает пенсионный возраст судей Верховного суда с
70 до 65 лет. В ЕК уверены, что новое польское законодательство
"подрывает принцип независимости судебной власти". ЕС может ввести
санкции против Польши Фото: EPA Еврокомиссия отметила, что 3 июля
27 из 72 судей Верховного суда Польши рискуют выйти на пенсию, так
как новый польский закон "О Верховном суде" снижает пенсионный
возраст судей Верховного суда с 70 до 65 лет."Эта мера также
применяется к председателю Верховного Суда, чей шестилетний мандат
будет досрочно прекращен. Согласно закону, нынешним судьям
предоставляется возможность заявить о своем стремлении, чтобы их
мандат был продлен президентом, который может быть предоставлен
сроком на три года и продлен один раз. Для решение президента не
установлены критерии, и нет возможности для судебного пересмотра
этого решения", – говорится в документе.В ЕК уверены, что
таким образом новое польское законодательство "подрывает принцип
независимости судебной власти".В то же время в Еврокомиссии
заявили, что готовы продолжать диалог по вопросам верховенства
права, несмотря на начало процедуры.В документе отмечается, что у
польских властей есть месяц, чтобы внести изменения в
законодательство. Первый этап запуска санкционной процедуры должен
завершиться иском в Суд Европейского союза.Правящая в Польше
партия Ярослава Качиньского "Право и справедливость"
инициировала судебную реформу, пытаясь внести изменения в три
закона – о Верховном суде, Национальном судебном совете и Суде
общей юрисдикции. По мнению политсилы, реформа модернизирует
судебную власть. Оппозиция и большинство судейского корпуса
убеждены, что такие изменения ограничивают независимость судов.Три
бывших президента Польши: Лех Валенса, Александр Квасьневский и
Бронислав Коморовский – в открытом письме заявили, что
инициатива партии "Право и справедливость" может привести к
диктатуре. В стране проходили массовые протесты против
судебной реформы. 20 декабря 2017 года Европейская
комиссия предложила Совету ЕС начать процедуру введения
санкций против Польши из-за судебной реформы
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