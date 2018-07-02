63-летняя харьковчанка утонула в море в Геническе Херсонской области 1 июля, передает со ссылкой на .

Трагедия произошла в необорудованном для купания месте в районе городского пляжа. Женщина плавала на надувном матрасе, сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской обладминистрации.

Двух ее внуков, 11 и 8 лет, жителей Белгородской области (Россия), спасли и госпитализировали в районную больницу.

1 июля в Бердянске в Запорожье во время купания в море утонул 80-летний мужчина и его 7-летний внук. Трагедия произошла в районе третьей дамбы. Тело мальчика до сих пор не нашли.

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