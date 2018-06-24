Джастин отметил, что в его жизни бывают разные ситуации по поводу которых он злится, раздражается и расстраивается. Что касается сцены, то здесь он всегда остается самим собой.

Такое заявление Бибер сделал в свое оправдание внезапного ухода во время недавнего концерта в Британии.

Также, стало известно, что 23 октября во время шоу в Манчестере Бибер просил зрителей прекратить кричать, поскольку это мешает ему петь.

«Бывают ситуации, когда вы знаете, что я говорю неправильные вещи, потому что я человек, и я не притворяюсь совершенным», сказал Бибер и добавил: «Я не робот».

Напомним, ранее сообщалось, что Джастин Бибер бросил микрофон и сорвал концерт.

Кроме того, была информация о том, что Бибер дарит фанаткам букеты цветов.

Также, есть факты о том, что Джастин устроил стриптиз перед многотысячной публикой.

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