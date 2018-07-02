Голландский суд до 13 июля должен принять решение относительно попыток "Газпрома" уклониться от выплат по решению Стокгольмского арбитража в транзитной деле. Об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза", передает

"В пятницу 29 июня в Амстердаме (Нидерланды) прошло слушание по попыток ОАО "Газпром" уклониться от выплат по решению Стокгольмского арбитража в транзитном деле. НАК "Нафтогаз Украины" ожидает, что суд потребует от Газпрома выполнить ранее выданные предписания голландских исполнительных органов и предоставить информацию о своих активах в Нидерландах. Суд должен принять решение до 13 июля", - сообщили в "Нафтогазе".

Отмечается, что в конце мая "Нафтогаз" получил от голландского судьи дозволение на арест долей "Газпрома" в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний.

Шесть из семи дочерних компаний Газпрома в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями и предоставлять информацию о доли "Газпрома" в их акционерном капитале.

Как сообщал 5 июня суд арестовал нидерландские активы российского ОАО "Газпром" для выплаты НАК "Нафтогаз Украины" 2,6 млрд долл. по решению Стокгольмского арбитража.

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