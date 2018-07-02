Сейчас парламентское большинство решает, какого именно кандидата от фракций не поддержать при избрании нового состава Центральной избирательной комиссии, и кто именно возглавит ЦИК. Об этом корреспонденту рассказал информированный источник в Верховной Раде Украины.

"БПП и Народный фронт считают, что именно их кандидат должен занять эту должность. И пока никто из них на уступки не идет. До четверга еще есть время и решение по этому вопросу будет приниматься с привлечением всех заинтересованных сторон", - рассказал собеседник

Кроме того, по его словам, в коалиции все еще не решили, кто именно из 14 представленных кандидатур не пройдет в ЦИК во время голосования в сессионном зале.

"Что касается нового состава ЦИК - вопрос уже перезрел, а фракции все еще не решили, кого именно будут выбирать и каким образом. То есть сейчас стоит только один вопрос, кандидат от какой фракции будет "выброшен" из этого списка во время голосования в сессионном зале. Выбирают между кандидатов двух фракции - "Самопомощь" и "Батькивщина", но в основном склоняются к тому, что именно кандидат от второй политсилы ("Батькивщина" - ред.) не получит довольно голосов. Усиливать их позиции никто не хочет. Сейчас консультации по этому вопросу продолжаются", - резюмвало источник.

Как сообщал в этот четверг парламента предлагается рассмотреть вопрос назначения нового состава Центральной избирательной комиссии.

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