Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что руководители дорожных предприятий вносили в акты выполненных дорог завышенные показатели и нанесли убытки государству почти на 4 млн. грн. Луценко: Наиболее показательно подписание акта выполненных работ на более 1 млн. грн, хотя работы не выполнялись Фото: Юрій Луценко / Facebook По данным прокуратуры, чиновники нанесли убытки государству почти на 4 млн. грн."В настоящее время следствием задокументировано 7 эпизодов преступной деятельности указанной группы. Наиболее показательным является подписание акта выполненных работ на сумму более 1 млн. грн, хотя установлено, что работы вообще не выполнялись", – подчеркнул Луценко.Подозреваемым избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 10 млн. грн. https://www.facebook.com/LlutsenkoYuri/posts/962863887246120 В марте 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что 95% дорог страны находится в ужасном состоянии. Он обещал, что через пять–семь лет дороги по всей стране будут качественными.И. о. главы "Укравтодора" Славомир Новак сообщил 15 декабря, что в 2017 году в Украине отремонтировали 2100 км дорог, что является наибольшим показателем за последние пять лет.30 декабря Гройсман заявил, что в 2018 году на строительство и реконструкцию дорог в Украине предусмотрено почти 47 млрд грн. По его словам, в 2018 году в Украине отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году.Программу развития автодорог Украины на 2018–2022 годы Кабмин утвердил 21 марта 2018 года. Общий объем финансирования составляет 298,349 млрд грн. 178 млн грн предоставит Государственный дорожный фонд, остальное финансирование должно поступить из других источников. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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