|Прокуратура задержала руководителей "Днепропетровского облавтодора" и "Автомобильных дорог Украины"
|02.07.2018 20:54
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В марте 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что 95% дорог страны находится в ужасном состоянии. Он обещал, что через пять–семь лет дороги по всей стране будут качественными.И. о. главы "Укравтодора" Славомир Новак сообщил 15 декабря, что в 2017 году в Украине отремонтировали 2100 км дорог, что является наибольшим показателем за последние пять лет.30 декабря Гройсман заявил, что в 2018 году на строительство и реконструкцию дорог в Украине предусмотрено почти 47 млрд грн. По его словам, в 2018 году в Украине отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году.Программу развития автодорог Украины на 2018–2022 годы Кабмин утвердил 21 марта 2018 года. Общий объем финансирования составляет 298,349 млрд грн. 178 млн грн предоставит Государственный дорожный фонд, остальное финансирование должно поступить из других источников.
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