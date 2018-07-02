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У Украины есть шанс стать энергонезависимой до 2020 года, - Гройсман
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02.07.2018 21:01
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна может
получить энергонезависимость за счет наращивания собственной добычи
газа и энергосбережения. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Гройсман: Мы уже очень серьезно уменьшаем
потребление газа, но еще надо преодолеть долгий путь. Фото:
kmu.gov.ua По мнению премьера, достичь энергонезависимости можно за
счет наращивания украинской добычи газа государственной компанией
"Укргазвидобування"."Наша задача – к 2020 году добывать 20
млрд. Хотя в прошлом году мы потребляли 33 млрд. Поэтому здесь еще
и вопрос в частных компаниях, добывающих газ. Плюс –
мероприятия по энергосбережению", – пояснил он.Гройсман
добавил, что задача правительства сейчас заключается в
стимулировании добычи газа и внедрении энергоэффективных
мероприятий."Мы уже очень серьезно уменьшаем потребление газа, но
еще надо преодолеть долгий путь. Надеюсь, осенью будет запущен
совершенно новый механизм Государственного фонда
энергоэффективности. И это будет инструмент, который позволит нам
системно проводить модернизацию в жилом секторе", – подытожил
он.1 марта 2018 года Верховная Рада упростила процедуру
получения разрешений для бурения нефтегазовых скважин.
Документ предусматривает усовершенствование и сокращение
разрешительной процедуры, что должно ускорить введение
месторождений в разработку и упростить отведение участков для
бурения новых скважин.
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