Мэра убили выстрелом в грудь во время церемонии поднятия флага утром 2 июля, сообщает CNN со ссылкой на полицию.

Убийство зафиксировали очевидцы. На видео видно, как Халили стоит вместе с другими государственными служащими, поскольку поднимают флаг, звучит национальный гимн. Затем камера снимает другую группу людей. В это время слышать выстрел и крики.

Отмечается, что Халили умер в больнице меньше, чем через час после инцидента.

По словам госслужащего Джерри Ларесма, Халили получал угрозы из-за его борьбу с криминалом (в частности с наркоторговцами).