|На Филиппинах снайпер застрелил мэра во время торжеств
|02.07.2018 21:02
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Халили умер в больнице меньше, чем через час после инцидентаНа Филиппинах в городе Танаван во время торжественного мероприятия неизвестный снайпер застрелил мэра Антонио Халили.
Антонио Халили. Фото: edition.cnn.com
Мэра убили выстрелом в грудь во время церемонии поднятия флага утром 2 июля, сообщает CNN со ссылкой на полицию.
Убийство зафиксировали очевидцы. На видео видно, как Халили стоит вместе с другими государственными служащими, поскольку поднимают флаг, звучит национальный гимн. Затем камера снимает другую группу людей. В это время слышать выстрел и крики.
Отмечается, что Халили умер в больнице меньше, чем через час после инцидента.
По словам госслужащего Джерри Ларесма, Халили получал угрозы из-за его борьбу с криминалом (в частности с наркоторговцами).
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