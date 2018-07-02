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На Филиппинах снайпер застрелил мэра во время торжеств
02.07.2018 21:02
На Филиппинах снайпер застрелил мэра во время торжеств
Халили умер в больнице меньше, чем через час после инцидента
На Филиппинах в городе Танаван во время торжественного мероприятия неизвестный снайпер застрелил мэра Антонио Халили.
На Филиппинах снайпер застрелил мэра во время торжеств Антонио Халили. Фото: edition.cnn.com
Мэра убили выстрелом в грудь во время церемонии поднятия флага утром 2 июля, сообщает CNN со ссылкой на полицию.
 
Убийство зафиксировали очевидцы. На видео видно, как Халили стоит вместе с другими государственными служащими, поскольку поднимают флаг, звучит национальный гимн. Затем камера снимает другую группу людей. В это время слышать выстрел и крики.
Отмечается, что Халили умер в больнице меньше, чем через час после инцидента.
 
По словам госслужащего Джерри Ларесма, Халили получал угрозы из-за его борьбу с криминалом (в частности с наркоторговцами).

 

 

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