Комитет УЕФА разрешил болельщикам покупать и употреблять алкоголь на поединках Лиги чемпионов и Лиги Европы со следующего сезона. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на документ УЕФА, передает .

Соответствующее изменение исполнительный комитет УЕФА внес в 36-ю статью правил о безопасности.

С 2000 года продажа алкоголя, в частности пива, была запрещена внутри стадионов и на площадках УЕФА. Теперь это правило отменено, и вопрос продажи алкоголя на футболе будет регулироваться местным законодательством.

Напомним, что в Украине уже третий год к ряду продолжается стагнация отечественного рынка алкогольной продукции.

Только по итогам 2017 года производство официальной водки сократилось примерно на 20%.

Причины упадка легальных производителей специалисты видят в нелепой налоговой политике государства, которая пошла на значительное повышение алкогольных акцизов, предоставив таким образом теневым игрокам рынка карт-бланш для активного развития.

Обострилась ситуация из-за низкой покупательной способности граждан и неэффективной борьбы с “нелегалами” со стороны правоохранительных органов.

В итоге — уровень теневого алкогольного рынка, по разным оценкам, в настоящее время в Украине достигает отметки от 60% до 70%.

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