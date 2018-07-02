В Роскомнадзоре не нашил существенных нарушений в работе немецкой медиакомпании Deutsche Welle. Роскомнадзор нашел отдельные нарушения в работе Deutsche Welle Фото: Роскомнадзор / Facebook Проверку провели по запросу комиссии Совета Федерации по информационной политике. По словам Субботина, у Роскомнадзора есть некоторые замечания к работе телеканала, однако ведомство не будет выносить ему предупреждения, приостанавливать лицензию на вещание или принимать какие-либо действенные меры реагирования.30 июня российский сенатор Игорь Морозов заявил, что комиссия Совета Федерации по информационной политике намерена обратиться в контролирующие органы с предложением проверить деятельность Deutsche Welle.По мнению сенатора, Deutsche Welle "перешла уже все границы журналистской этики", а публикации компании носят резкий характер.29 июня Роскомнадзор пригрозил остановить работу французского телеканала France24. Угроза приостановить вещание канала поступила на следующий день после того, как французской регулятор вынес предупреждение пропагандистскому вещателю RT France. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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