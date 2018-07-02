Лидер украинской музыкальной группы "Друга Ріка" Валерий Харчишин попал в неприятную ситуацию, так, на его легковой автомобиль упало дерево. Грустную новость сообщил сам исполнитель, написав об этом на своей станице в социальной сети Instagram, а также прикрепил соответствующие снимки.

В записи музыканта говорится о том, что неприятность случилась во дворе родительского дома в Житомирской области, куда исполнитель приехал после выступления на фестивале. Помимо этого, он уточнил, что машина осталась неповрежденной.

"P. S. Навещайте родителей чаще, потому что даже деревья обижаются. А фестиваль Lesia Grand Fest был хороший, хотя и воды было много. Сцена не упала, а вот яблоня не выдержала. На удивление, Volvo xc60 мужественно восприняла удар судьбы", - написал под снимком он.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, в Киеве на улице Макеевской в среду, 24 января, тополь упал на два автомобиля , которые были припаркованы около нее. На место инцидента вызвали сотрудников полиции и коммунальных служб.

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