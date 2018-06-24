Погода, Новости, загрузка...
Парламент Шотландии меняет правила из-за "приветствия расиста и фашиста" Парубия
24.06.2018 18:36

Парламент Шотландии меняет правила из-за скандала, разразившегося после появления там спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия. По требованию депутатов отныне их будут заранее информировать о планируемых визитах иностранных деятелей, дабы законодатели не попадали в неловкую ситуацию вроде той, что возникла из-за украинского гостя.
 

Парламент Шотландии меняет правила из-за "приветствия расиста и фашиста" Парубия

Шотландский лейборист Нил Финдли приветствовал этот шаг:

"Хорошие новости. На прошлой неделе нас в Холируде (название района в Эдинбурге, неформально используемое и для законодательного органа. — Прим. ред.) попросили приветствовать кое-кого с праворадикальным фашистским прошлым.

 

Небольшое изменение процедуры означает, что впредь депутаты шотландского парламента будут в курсе, кто приглашен, и мы сможем осознанно решить, кто заслужил теплое приветствие, а кто нет".

 

 

Спикер Рады удостоился аплодисментов шотландских депутатов на сессии 14 июня.

Финдли поинтересовался, известно ли руководству парламента о нацистском прошлом Парубия.

 

"Я предпочел бы в следующий раз знать, что меня просят приветствовать расиста и фашиста", — заявил лейборист, об этом сообщает ВВС.

На следующий день газета The Morning Star (бывшее издание британской компартии, ныне популярное в левом крыле лейбористов) вышла с заголовком на первой полосе:

 

 "Шотландский парламент аплодирует украинскому фашисту". Газета сообщила, что Парубий — один из основателей Социал-национальной партии Украины, которая своим символом считала "Волчий крюк", стилизованную свастику, используемую современными неонацистами.

источник

 

 

 

 



 



 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить