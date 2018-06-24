|Парламент Шотландии меняет правила из-за "приветствия расиста и фашиста" Парубия
|24.06.2018 18:36
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Парламент Шотландии меняет правила из-за скандала,
разразившегося после появления там спикера Верховной рады Украины
Андрея Парубия. По требованию депутатов отныне их будут заранее
информировать о планируемых визитах иностранных деятелей, дабы
законодатели не попадали в неловкую ситуацию вроде той,
что возникла из-за украинского гостя.
Шотландский лейборист Нил Финдли приветствовал этот шаг:
Спикер Рады удостоился аплодисментов шотландских депутатов на сессии 14 июня.
Финдли поинтересовался, известно ли руководству парламента о нацистском прошлом Парубия.
На следующий день газета The Morning Star (бывшее издание британской компартии, ныне популярное в левом крыле лейбористов) вышла с заголовком на первой полосе: