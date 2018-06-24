Парламент Шотландии меняет правила из-за скандала, разразившегося после появления там спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия. По требованию депутатов отныне их будут заранее информировать о планируемых визитах иностранных деятелей, дабы законодатели не попадали в неловкую ситуацию вроде той, что возникла из-за украинского гостя.



Шотландский лейборист Нил Финдли приветствовал этот шаг:

"Хорошие новости. На прошлой неделе нас в Холируде (название района в Эдинбурге, неформально используемое и для законодательного органа. — Прим. ред.) попросили приветствовать кое-кого с праворадикальным фашистским прошлым.

Небольшое изменение процедуры означает, что впредь депутаты шотландского парламента будут в курсе, кто приглашен, и мы сможем осознанно решить, кто заслужил теплое приветствие, а кто нет".