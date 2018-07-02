|В горной пещере нашли детскую футбольную команду. Ее искали неделю
|02.07.2018 21:13
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В Таиланде нашли 12 детей с футбольной команды, которые потерялись в пещере.
Происшествие случилось в провинции Чианграй на севере страны в пещере Кхао Луанг Овны,передает со ссылкой на .
Дети вместе с тренером пошли прогуляться пещерами и потерялись.
По предварительным данным, выбраться на поверхность им мог помешать дождь, который затопил пещеру.
Через неделю всех детей удалось найти живыми.
Ученые пять дней безуспешно боролись за жизнь кита в Таиланде. Когда он умер, в его желудке обнаружили 8 килограммов пластикового мусора. Как отметили ветеринары, перед смертью кит блевал и ему удалось избавиться 5-ти пластиковых пакетов.
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