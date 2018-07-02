В горной пещере нашли детскую футбольную команду. Ее искали неделю По теме: В Таиланде нашли 12 детей с футбольной команды, которые потерялись в пещере. Происшествие случилось в провинции Чианграй на севере страны в пещере Кхао Луанг Овны,передает со ссылкой на . Дети вместе с тренером пошли прогуляться пещерами и потерялись. По предварительным данным, выбраться на поверхность им мог помешать дождь, который затопил пещеру. Через неделю всех детей удалось найти живыми. Ученые пять дней безуспешно боролись за жизнь кита в Таиланде. Когда он умер, в его желудке обнаружили 8 килограммов пластикового мусора. Как отметили ветеринары, перед смертью кит блевал и ему удалось избавиться 5-ти пластиковых пакетов.











Сводка.нет - Новости Украины и Мира



события общество и культура пещере таиланде потерялись детей неделю Теги: общество