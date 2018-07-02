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В горной пещере нашли детскую футбольную команду. Ее искали неделю
02.07.2018 21:13
В горной пещере нашли детскую футбольную команду. Ее искали неделю По теме:

В Таиланде нашли 12 детей с футбольной команды, которые потерялись в пещере.

Происшествие случилось в провинции Чианграй на севере страны в пещере Кхао Луанг Овны,передает со ссылкой на .

Дети вместе с тренером пошли прогуляться пещерами и потерялись.

По предварительным данным, выбраться на поверхность им мог помешать дождь, который затопил пещеру.

Через неделю всех детей удалось найти живыми.

Ученые пять дней безуспешно боролись за жизнь кита в Таиланде. Когда он умер, в его желудке обнаружили 8 килограммов пластикового мусора. Как отметили ветеринары, перед смертью кит блевал и ему удалось избавиться 5-ти пластиковых пакетов.







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