|Бекхеми купили для доньки дивний подарунок
|02.07.2018 21:17
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Як виявилось, 10 липня дівчинка відзначатиме свій день народження і поні був подарунком для Харпер.
Нагадаємо, що не так давно Бекхеми придбали заміський маєток, де є стайня, тому у поні вже є будинок. Західні ЗМІ повідомили, що подарунок обійшовся подружжю в сім тисяч фунтів стерлінгів.
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