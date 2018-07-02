Погода, Новости, загрузка...
Бекхеми купили для доньки дивний подарунок
02.07.2018 21:17
Девід Бекхем обожнює свою донечку і задовольняє будь-які її примхи. А на цей раз юна Харпер захотіла... коника. І Вікторія з чоловіком одразу побігли купувати новий дарунок.

Допис, поширений Victoria Beckham (@victoriabeckham) 7 Чер 2018 р. о 11:59 PDT



Як виявилось, 10 липня дівчинка відзначатиме свій день народження і поні був подарунком для Харпер.

Нагадаємо, що не так давно Бекхеми придбали заміський маєток, де є стайня, тому у поні вже є будинок. Західні ЗМІ повідомили, що подарунок обійшовся подружжю в сім тисяч фунтів стерлінгів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Як дві краплі: Катя Осадча показала старшого сина (ФОТО)
Альбіна Джанабаєва розповіла всю правду про стосунки з Валерієм Меладзе
Емілі Ратажковскі потрясла оголеними грудьми у гарячому відео
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить