Экс-капитан "Шахтера" Дарио Срна, который перебрался на правах свободного агента в "Кальяри", рассказал о мотивах перехода в итальянский клуб, передает со ссылкой на .

"Когда в 2003 году перешел в" ", был еще ребенком не зная, что от меня ожидают и какими должны быть мои собственные ожидания. Даже в своих мечтах я и не надеялся быть здесь сегодня, превзойдя все свои ожидания. Оглядываясь на 15 лет назад в клубе, я очень сильно горжусь тем, что мы вместе достигли: эти трофеи, медали и сыграны матчи, но более только для меня отношения, которые у меня сложились с клубом, игроками, менеджментом и нашими фанами.

Переезд из Украины был одним из самых тяжелых моментов в моей жизни, я оставил свой дом, свою вторую семью и самое важное мое - сердце. Мое сердце всегда останется с вами, моими фанами, ради вас я выполнил все свои мечты и даже более того. Даже в самые тяжелые времена для меня вы всегда были лояльны ко мне и поддерживали меня, и я должен доказать вам свою принципиальность и честность.

А также хочу поблагодарить президента клуба, Рината Ахметова, только, что он сделал для меня за эти годы и за его веру в меня", - написал Срна в Инстаграм.

Дарио Срна последние полгода не имел игровой практики из-за дисквалификации за употребление допинга.

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