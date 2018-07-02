Российский болельщик ехал в автомобиле с четырьмя пассажирами, в числе которых был ребенок. Мужчине грозит уголовное дело за хранение оружия. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Во время празднования победы российской сборной в центре Эссена задержали мужчину с автоматом Фото: ЕРА О белом автомобиле в центре Эссена, из которого размахивают флагами России и автоматом Калашникова, полиции сообщили очевидцы. Патрульные остановили машину и потребовали от водителя и пассажиров выйти.В автомобиле оказались пять человек, в том числе 11-летний ребенок. Сотрудники полиции конфисковали автомат типа АК-47. Он оказался непригодным для стрельбы, однако 39-летнему владельцу грозит уголовное дело за нарушение закона о хранении оружия.1 июля в Москве состоялся матч 1/8 финала чемпионата мира между Испанией и Россией. Основное и дополнительное время завершилось вничью – 1:1, а в серии пенальти хозяева турнира победили. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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