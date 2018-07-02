Российский болельщик ехал в автомобиле с четырьмя пассажирами, в
числе которых был ребенок. Мужчине грозит уголовное дело за
хранение оружия. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Во время празднования победы российской сборной в центре
Эссена задержали мужчину с автоматом Фото: ЕРА О белом автомобиле в
центре Эссена, из которого размахивают флагами России и автоматом
Калашникова, полиции сообщили очевидцы. Патрульные остановили
машину и потребовали от водителя и пассажиров выйти.В автомобиле
оказались пять человек, в том числе 11-летний ребенок. Сотрудники
полиции конфисковали автомат типа АК-47. Он оказался непригодным
для стрельбы, однако 39-летнему владельцу грозит уголовное дело за
нарушение закона о хранении оружия.1 июля в Москве состоялся
матч 1/8 финала чемпионата мира между Испанией и Россией. Основное
и дополнительное время завершилось вничью – 1:1, а в серии
пенальти хозяева турнира победили.
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