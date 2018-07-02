В Херсоне пожарные подразделения гасят пожар на судне в ремонтном доке. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Херсонской области, передает

"2 июля в 12:11 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании надстройки судна 1982 года выпуска была, что находится на ремонте на судостроительном заводе. По прибытию на причал на р. Днепр в Херсоне спасатели установили, что пожар охватил палубу на площади 100 кв.м. Огонь распространялся по горючей отделке коридора и каютах судна на штурманскую рубку. Пожар локализован в 13:00", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает 20 человек личного состава и 5 единиц спецтехники. Погибших и пострадавших на пожаре нет.

Предварительная причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Напомним, в Херсонской области 30 июня горело 170 га пшеничного поля вблизи села Рубановка.

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