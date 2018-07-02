Ранее в "Браво" заявили о 25 млн грн долга

"Ссылка ООО" Авиакомпания Браво "на то, что причиной их отказа стала задолженность, во-первых, не соответствуют действительности, а во-вторых, не является тем основанием, которое позволяет перевозчику отказаться от выполнения, по крайней мере, обратных рейсов", - говорится в заявлении от 2 июля.

Также отмечается, что "Браво" избегает проведения переговоров, так OASIS обратилась к властям Украины и Туниса за помощью.

Авиакомпания "Браво" объясняет, что отмена рейсов связано с долгом туроператора в 25 млн грн.

Напомним, в аэропорту в Тунисе около 300 украинских туристов не могут вылететь в Украину. С туристами встретился украинский консул.

В МИД сообщили, что часть украинских туристов утром 30 июня все же вернулись в Украину.

Министр инфраструктуры Владимир Емельян, комментируя ситуацию с задержкой вылета украинских туристов из Туниса, заявил, что Министерство экономического развития отменять лицензии туроператоров, которые не выполняют свои обязательства.

В понедельник, 2 мая, стало известно, что из аэропорта Туниса вылетел один из пяти самолетов, должен доставить домой украинских туристов, которые несколько суток не могли вылететь с курорта.