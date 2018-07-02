В изменениях в Конституцию основной позицией будет переход к парламентской республике.

Такое мнение высказал политолог ,передает со ссылкой на .

"Думаю, до выборов поживем по старой Конституции. Затем могут запустить процедуру перехода к парламентской республике. Там ключевой будет идея ограничения полномочий президента. Часть политического класса и общества это не воспримет. Во время президентской кампании изменения будет непросто сделать. Не уверен, что будет 300 голосов", - сказал знаток.

Он убежден, что вопрос президентской республики стоять не может.

"Это будет означать создание предпосылок для диктатуры президента. Большинство парламентариев на это не пойдут. Поэтому президентская республика - вряд ли приемлемый вариант. В парламентской республике может быть консенсус элит. В рамках этой модели смогут договориться о распределении полномочий. Остается открытым вопрос, как это воспримет общество?" - отметил Фесенко.

Президент 28 июня заявил, что в ближайшее время подаст в парламент изменения в Конституцию относительно закрепления целей Украины на вступление в ЕС и .

В свою очередь руководитель Радикальной партии предложил ликвидировать пост премьера и сократить количество депутатов и министерств.

Руководитель "" Юлия призвала переписать Конституцию и вынести новый закон на референдум.

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