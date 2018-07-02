Максимальная доза алкоголя, которую можно выпивать в неделю без последствий для здоровья, составляет 100 граммов чистого спирта. К такому выводу пришли ученые Британского фонда сердечных болезней, передает со ссылкой на Medical Xpress.

В исследовании приняли участие 600 тысяч человек, употребляющих спиртные напитки, из 19 стран мира.

"Превышение этого лимита в два раза способствует сокращению продолжительности жизни, как минимум, на 1-2 года. Употребление более 350 граммов чистого спирта в неделю — на 4-5 лет", - говорится в исследовании.

Как писал , в мире растет потребление водки.

Примечательно, что и украинцы не жалеют денег на алкоголь. Траты наших соотечественников на этот вид продукта за первый квартал 2018 года не значительно, но выросли.

Каждый украинец в среднем тратит на алкоголь около 600 грн в год, отмечают в Госстате.

Отметим, что украинская водка Medoff, согласно исследованию Института потребительских экспертиз, набрала самое большое количество дегустационных баллов.

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