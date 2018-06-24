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Эрдоган побеждает на президентских выборах - экзит-полл
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24.06.2018 18:37
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Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган по данным экзит-поллов
набрал более 57% голосов избирателей. Эрдоган может выиграть выборы
в первом туре Фото: ЕРА Главный кандидат от оппозиции Мухаррем
Индже получает 28,25%. На третьем месте (7,45%) единственная между
кандидатов женщина, представитель правоцентристской "Хорошец
партии" Мерал Акшенер.24 июня прошло голосование на
президентских выборах и выборах в парламент 27-го созыва Турции.
Избирательные участки закрылись в 17.00 (время по Киеву и по
Стамбулу сейчас совпадает).Кандидатуры на пост президента Турции
выдвинули шесть человек. После выборов Турция должна перейти к
президентской форме правления. Новый глава государства получит
расширенные полномочия – сможет самостоятельно назначать
высокопоставленных чиновников и издавать указы без одобрения
парламента. Пост премьер-министра будет упразднен.Эти изменения
закреплены в турецкой конституции по итогам референдума,
состоявшегося в апреле 2017 года.В парламентских выборах примут
участие кандидаты от Партии справедливости и развития,
Республиканской народной партии и других турецких политсил. 23
июня в Стамбуле миллионы людей вышли на митинг в поддержку
оппозиционного кандидата Индже, сообщало издание Hurriyet.
Политик и его последователи защищают идеи основателя современного
турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка. Согласно
предварительным опросам, у Индже есть шанс на выход во второй тур,
в котором, в случае объединения оппозиции, он сможет опередить
действующего президента.
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