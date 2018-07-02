|Балуху хотят дать 4 года колонии за якобы избиение в изоляторе
|02.07.2018 21:40
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"Виновность и умысел подсудимого подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей"Подконтрольный Кремлю суд в Крыму рассматривает дело о якобы избиении украинским активистом Владимиром Балухом начальника изолятора временного содержания Валерия Ткаченко.
Фото: radiosvoboda.org
Прокурор обвинения просит для Балуха 4 года колонии общего режима с учетом первого уголовного дела, сообщает "Крим.Реалии".
"Виновность и умысел подсудимого подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей, а также видеозаписями с ИВС, справкой из больницы, что у Валерия Ткаченко ушиб мягких тканей позвоночной области", - сказал прокурор.
Как известно, подконтрольный России Раздольненский районный суд Крым 16 января приговорил крымского активиста Владимира Балуха до трех лет и семи месяцев лишения свободы в колонии-поселении и штрафа в размере 10 необлагаемых минимумов доходов граждан (около 4,6 тыс. Грн).
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