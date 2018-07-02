На "Космос Арене" в Самаре произошло противостояние 1/8 финала чемпионата мира по футболу между национальными командами Бразилии и Мексики, передает корреспондент .

Первое взятие ворот во встрече произошло на 51 минуте. Виллиан ворвался в штрафную соперника и прострелил на дальнюю штангу, где без опеки оставался Неймар. Звездный форвард "ПСЖ" в прыжке отправил мяч в сетку - 1:0.

На 88 минуте "селесао" сняли все вопросы о победителе. Мексиканцы ошиблись с созданием искусственного офсайда. Неймар с острого угла вышел на свидание с Очоа. Кипер сумел задеть мяч после удара, но в игровой снаряд в пустые ворота отправил Фирмино - 2:0.

Таким образом, Мексика так и не смогла забить ни одного мяча Бразилии в рамках финальной части чемпионатов мира.

Заметим, что мексиканцы в седьмой раз подряд вылетели в 1/8 финала ЧМ.

Кроме того добавим, соперник Бразилии по 1/4 финала определится в игре между Японией и Бельгией.

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