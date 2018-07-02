Подозреваемые в похищении сына ливийского дипломата в Киеве
арестованы на 60 суток, сообщили в прокуратуре. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Суд арестовал похитителей сына
дипломата из Ливии Фото: pixabay.com Суд не предусмотрел залога и
взял подозреваемых под стражу на 60 суток.25 июня сына ливийского
дипломата силой затолкали в автомобиль Volkswagen
Golf с шашечками такси на улице Тургеневской. В тот же
дня правоохранители нашли мужчину в Дарницком районе
Киева с телесными повреждениями. По информации
издания INSIDER, у пострадавшего была сломана рука и много
следов от побоев. 28 июля злоумышленников задержали. Начальник
киевской полиции Андрей Крищенко сообщал, что молодого человека
удерживали в гараже, нанесли телесные повреждения, и требовали у
него деньги. Полиция открыла два уголовных производства:
по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека)
и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. В
прокуратуре отметили, что подозреваемым грозит до семи лет лишения
свободы.
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