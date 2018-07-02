Подозреваемые в похищении сына ливийского дипломата в Киеве арестованы на 60 суток, сообщили в прокуратуре. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Суд арестовал похитителей сына дипломата из Ливии Фото: pixabay.com Суд не предусмотрел залога и взял подозреваемых под стражу на 60 суток.25 июня сына ливийского дипломата силой затолкали в автомобиль Volkswagen Golf с шашечками такси на улице Тургеневской. В тот же дня правоохранители нашли мужчину в Дарницком районе Киева с телесными повреждениями. По информации издания INSIDER, у пострадавшего была сломана рука и много следов от побоев. 28 июля злоумышленников задержали. Начальник киевской полиции Андрей Крищенко сообщал, что молодого человека удерживали в гараже, нанесли телесные повреждения, и требовали у него деньги. Полиция открыла два уголовных производства: по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины. В прокуратуре отметили, что подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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