В пресс-службе туроператора "JOINUP" объяснили задержку с вылетом туристов из Пальма-де-Майорка технической неисправностью самолета компании Yanair

Об этом сообщил один из туристов, которые не могут вылететь в Украину, Вячеслав Серый, передает "Укринформ".

"Меня зовут Серый Вячеслав, я один из туристов, находящихся в аэропорту. Пальма (Пальма-де-Майорка). Тур организован через оператора" JOINUP ". Вылет должен быть через авиакомпанию" Yanair ". Рейс вылета был назначен на 01.07 на 17:40, было переносе рейса, о котором нам сообщили и был организован трансфер. Затем наш турагент сообщил, что рейс снова переносится ", - отметил он.

По его словам, порядка 160 человек, между которых есть дети, находятся в аэропорту с 5 утра, не имея информации, когда будет проведен вылет в Украину.

"Точной информации по вылету нет, еды и воды нам никто не дает", - подчеркнул Серый.

Он также добавил, что приходили представители аэропорта, которые сообщили, что "нужно еще подождать, информацию выясняют".

В пресс-службе туроператора "JOINUP" объяснили задержку с вылетом туристов из Пальма-де-Майорка технической неисправностью самолета компании Yanair, который должен был отвезти 2 июля отвезти туристов из Украины на отдых в Пальма-де-Майорку и вернуться с теми украинскими туристами , которые сейчас на островах.

"Мы решили, что рейс из Украины мы отменяем, потому что мы не понимаем, когда он состоится и состоится, а для туристов, находящихся в Пальма-де-Майорка, мы сейчас очень оперативно и всеми силами ищем гостиницу, где они проведут эту ночь и завтра с утра мы сделаем вывозной рейс ", - рассказала представитель пресс-службы" JOINUP "Екатерина Резниченко.

Она также добавила, что пока туристы действительно находятся в аэропорту, поскольку разгар сезона и отель найти сложно.

В то же время Резниченко подчеркнула, что вывозной рейс из Пальма-де-Майорка тоже, скорее только, будет осуществлен авиакомпанией "Yanair" не раньше завтрашнего утра, но точного времени пока нет.

Напомним, в аэропорту в Тунисе около 300 украинских туристов не могут вылететь в Украину. С туристами встретился украинский консул.

В МИД сообщили, что часть украинских туристов утром 30 июня все же вернулись в Украину.

Министр инфраструктуры Владимир Емельян, комментируя ситуацию с задержкой вылета украинских туристов из Туниса, заявил, что Министерство экономического развития отменять лицензии туроператоров, которые не выполняют свои обязательства.

В понедельник, 2 мая, стало известно, что из аэропорта Туниса вылетел один из пяти самолетов, должен доставить домой украинских туристов, которые несколько суток не могли вылететь с курорта.