|Карпаты второй раз за лето засыпало снегом
|02.07.2018 21:53
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В высокогорных районах Закарпатской области кое-где вновь наблюдается выпадение снега. Об этом сообщили очевидцы из села Лазещина Раховского района.
"По состоянию на 19.00, у нас +2, очень холодно. Туман. Местные лесорубы говорили, что утром в районе Говерлы и Петроса наблюдали снег", - сказал собеседник агентства.
Также стоит отметить, что на своей странице в Facebook экскурсовод Сергей Прокоп обнародовал видео падения снега в районе горы Поп Иван.
Напомним, это уже второй случай, когда снег в Карпатах наблюдают этим летом.
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