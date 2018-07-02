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Меланія Трамп грає у гольф на високих підборах (ФОТО)
02.07.2018 21:55
Меланія і Дональд Трамп провели весело час з 12-річним сином Берроном. Їм склала компанію мати Меланії - 72-річна Амалія Кнавс.

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Сім'я прилетіла на приватному літаку в гольф-клуб Trump National Golf Club, який знаходиться в Нью-Джерсі, там вони змогли провести час далеко від сторонніх очей.

48-річна армия президента з'явилася в білій сорочці і в брюках з квітковим принтом. Для гри в гольф перша леді вибрала не найзручніше, проте дуже ефектне взуття - жовті човники на високих підборах. Мама Меланії теж віддала перевагу елегантним туфлям, а також костюму блідо-рожевого кольору.

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