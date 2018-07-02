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Против Вайнштейна хотят выдвинуть три новых обвинения
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02.07.2018 21:56
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Манхэттенский прокурор Сайрус Вэнс заявил, что хочет включить в
дело продюсера Харви Вайнштейна случай с еще одной женщиной. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Продюсера Харви
Вайнштейна хотят обвинить в "хищническом сексуальном насилии" Фото:
ЕРА По мнению Вэнса, в материалы дела необходимо включить случай
еще c одной женщиной (до этого в обвинениях фигурировали две
потерпевшие). Других подробностей прокурор не привел, отметив, что
расследование продолжается.Адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман не
смог оперативно прокомментировать информацию о новых обвинениях.25
мая Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка. Правоохранители
задержали его по обвинению в изнасиловании одной женщины и
принуждении к оральному сексу другой. В тот же день он внес $1
млн залога и вышел на свободу. Его обязали носить электронный
браслет. Продюсеру запретили покидать пределы штатов Нью-Йорк
и Коннектикут. 30 мая продюсеру предъявили соответствующие
обвинения.В начале октября 2017 года газета The New York
Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах
Вайнштейна в отношении актрис и подчиненных, которые, по
данным издания, продолжались в течение нескольких десятков лет.С
обвинениями в адрес продюсера выступили актрисы Эшли Джадд,
Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Азия Ардженто, Роуз
Макгоуэн, Люсия Столлер, Мира Сорвино и Розанна Аркетт. По
данным New York Post, около 100 женщин уже обвинили продюсера
в домогательствах или изнасилованиях.Расследования против
Вайнштейна проводит также полиция Великобритании. 12
февраля генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подал
гражданский иск против Харви и Боба Вайнштейнов и их компании
Weinstein Company. В нем говорится, что Вайнштейн годами сексуально
домогался сотрудниц своей компании, но руководство компании, в том
числе его брат, бездействовало, несмотря на убедительные
доказательства поступков продюсера.6 июня Вайнштейн не признал
в суде себя виновным в изнасиловании.
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