Манхэттенский прокурор Сайрус Вэнс заявил, что хочет включить в дело продюсера Харви Вайнштейна случай с еще одной женщиной. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Продюсера Харви Вайнштейна хотят обвинить в "хищническом сексуальном насилии" Фото: ЕРА По мнению Вэнса, в материалы дела необходимо включить случай еще c одной женщиной (до этого в обвинениях фигурировали две потерпевшие). Других подробностей прокурор не привел, отметив, что расследование продолжается.Адвокат Вайнштейна Бенджамин Брафман не смог оперативно прокомментировать информацию о новых обвинениях.25 мая Вайнштейн сдался полиции Нью-Йорка. Правоохранители задержали его по обвинению в изнасиловании одной женщины и принуждении к оральному сексу другой. В тот же день он внес $1 млн залога и вышел на свободу. Его обязали носить электронный браслет. Продюсеру запретили покидать пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут. 30 мая продюсеру предъявили соответствующие обвинения.В начале октября 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах Вайнштейна в отношении актрис и подчиненных, которые, по данным издания, продолжались в течение нескольких десятков лет.С обвинениями в адрес продюсера выступили актрисы Эшли Джадд, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Азия Ардженто, Роуз Макгоуэн, Люсия Столлер, Мира Сорвино и Розанна Аркетт. По данным New York Post, около 100 женщин уже обвинили продюсера в домогательствах или изнасилованиях.Расследования против Вайнштейна проводит также полиция Великобритании. 12 февраля генеральный прокурор Нью-Йорка Эрик Шнайдерман подал гражданский иск против Харви и Боба Вайнштейнов и их компании Weinstein Company. В нем говорится, что Вайнштейн годами сексуально домогался сотрудниц своей компании, но руководство компании, в том числе его брат, бездействовало, несмотря на убедительные доказательства поступков продюсера.6 июня Вайнштейн не признал в суде себя виновным в изнасиловании. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



