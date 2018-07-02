Для перевозки пассажиров используют 300 автобусов

Пожар начался в воскресенье на линии близко от Осло и муниципалитетом Хакадаль. Сейчас пожарным удалось взятия пожар под контроль, однако в понедельник движение железнодорожного транспорта приостановили, сообщает The Local.

Также в воскресенье, примерно в 8 вечера, огонь начал распространяться дальше на север, в муниципалитете Ниттедаль. После значительного пожара в регионе, пламя в понедельник удалось потушить.

Для перевозки пассажиров используют 300 автобусов, однако их не хватает для перевозки всех желающих. Государственный норвежский оператор железнодорожных перевозок просит жителей региона по возможности работать из дома в понедельник.