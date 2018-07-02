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Лесные пожары в Норвегии вызвали хаос на железной дороге
02.07.2018 21:56
Лесные пожары в Норвегии вызвали беспорядок на железной дороге
Для перевозки пассажиров используют 300 автобусов
В Норвегии за лесных пожаров отменили ряд железнодорожных рейсов, что привело к серьезным транспортных задержек.
Лесные пожары в Норвегии вызвали хаос на железной дороге Фото dagbladet.no
Пожар начался в воскресенье на линии близко от Осло и муниципалитетом Хакадаль. Сейчас пожарным удалось взятия пожар под контроль, однако в понедельник движение железнодорожного транспорта приостановили, сообщает The Local.
 
Также в воскресенье, примерно в 8 вечера, огонь начал распространяться дальше на север, в муниципалитете Ниттедаль. После значительного пожара в регионе, пламя в понедельник удалось потушить.
 
Для перевозки пассажиров используют 300 автобусов, однако их не хватает для перевозки всех желающих. Государственный норвежский оператор железнодорожных перевозок просит жителей региона по возможности работать из дома в понедельник.

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