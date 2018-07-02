Проект выхода Великобритании из Евросоюза, предложенный британским правительством, в Брюсселе назвали нереалистичным, указав на невозможность изменения основополагающих принципов европейского сообщества. Об этом в понедельник сообщила газета The Guardian со ссылкой на официальных лиц ЕС, ознакомились с подготовленной Лондоном Белой книгой по отношениям Великобритании с ЕС после Brexit, информирует

Источник издания подтвердил, что европейские чиновники в Брюсселе уже ознакомились с черновым вариантом данного документа, который будет опубликован в пятницу, и усмотрели в нем избирательный подход британского правительства, которое намерено сохранить некоторые преимущества членства в Евросоюзе после выхода из него.

По информации The Guardian, Лондон намерен согласиться с некоторыми предложениями Брюсселя в сфере финансов в обмен на ограничение свободного передвижения людей, против чего выступает общество. Великобритания также рассчитывает на неопределенный срок остаться после Brexit в едином рынке, чтобы избежать необходимости проводить проверки на ирландской границе.

Как сообщал Джон Болтон тайно от Терезы Мэй провел встречу с евроскептиками.

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