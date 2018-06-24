Активные следственные действия в отношении столкновения митингующих с милицией, которое произошло под стенами Верховной Рады 14 октября, могут привести лишь к обострению противостояния в обществе, уверен политолог Владимир Цибулько.

"Во-первых, скорее только, МВД не способно провести расследование. А, во-вторых, все же было бы гораздо лучше, если бы министерство принимало превентивные меры по недопущению подобных инцидентов. Ведь ведомство Авакова должно не только расследовать, но и воспитывать общество. А так обществом не будет вынесено никакого урока", - выразил мнение политолог.

По мнению Цибулько, министр внутренних дел Арсен Аваков, вместо того, чтобы принимать в этой ситуации адекватные решения, распускает информационные фантомы о задержанных хулиганов. В то же время, данных об организаторах, которые спровоцировали это столкновение - нет.

Напомним, 14 октября под стенами парламента возникла драка между милицией и людьми, которые после отказа нардепов рассматривать закон о признании воинов УПА борцами за независимость Украины, начали бросать дымовые шашки и нападать на милиционеров. После этого, согласно сообщению пресс-службы МВД было задержано 43 человека: 12 из них - арестованы, в отношении 17 - составлены админпротоколы, еще 14 - отпущены из-за отсутствия доказательств о совершении преступлений или админправонарушений.

Как известно, для включения в повестку дня законопроекта об УПА при голосовании не хватило 9 голосов нардепов, между которых свой голос не предоставили пять представителей партии "Народный фронт", в которую входит Арсен Аваков (Денис Дзенерський, Татьяна Донец, Юрий Вознюк, Николай Мартыненко, Андрей Пышный).

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