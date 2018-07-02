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ЧМ-2018: Бразилия стала пятым четвертьфиналистом
02.07.2018 22:04
ЧМ-2018: Бразилия стала пятым четвертьфиналистом
Подопечные Тите переиграли Мексику
Сборная Бразилии сумела пройти в четвертьфинал на чемпионате мира в России.
ЧМ-2018: Бразилия стала пятым четвертьфиналистом Неймар. Фото: AFP
В 1/8 финала "пентакампеоны" со счетом 2: 0 победили Мексику. Старт матча остался за Мексикой, остро атаковала и не позволяла бразильцам проводить свои атаки. Однако подопечные Тите пришли после давления мексиканцев и перевели игру на половину поля соперника.
 
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В начале второго тайма счет в игре открыл Неймар, который замкнул прострел с фланга. Удвоил преимущество Бразилии Фирмино, который в конце игры закатил мяч в пустые ворота "ацтеков".
 
 
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Соперник Бразилии по 1/4 финала определится в паре Бельгия - Япония.
 
Напомним, что в четвертьфинал уже вышли Франция, Уругвай, Россия и Хорватия.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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