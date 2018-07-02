|ЧМ-2018: Бразилия стала пятым четвертьфиналистом
|02.07.2018 22:04
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Подопечные Тите переиграли МексикуСборная Бразилии сумела пройти в четвертьфинал на чемпионате мира в России.
Неймар. Фото: AFP
В 1/8 финала "пентакампеоны" со счетом 2: 0 победили Мексику. Старт матча остался за Мексикой, остро атаковала и не позволяла бразильцам проводить свои атаки. Однако подопечные Тите пришли после давления мексиканцев и перевели игру на половину поля соперника.
В начале второго тайма счет в игре открыл Неймар, который замкнул прострел с фланга. Удвоил преимущество Бразилии Фирмино, который в конце игры закатил мяч в пустые ворота "ацтеков".
Соперник Бразилии по 1/4 финала определится в паре Бельгия - Япония.
Напомним, что в четвертьфинал уже вышли Франция, Уругвай, Россия и Хорватия.
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