Подопечные Тите переиграли Мексику

В 1/8 финала "пентакампеоны" со счетом 2: 0 победили Мексику. Старт матча остался за Мексикой, остро атаковала и не позволяла бразильцам проводить свои атаки. Однако подопечные Тите пришли после давления мексиканцев и перевели игру на половину поля соперника.

В начале второго тайма счет в игре открыл Неймар, который замкнул прострел с фланга. Удвоил преимущество Бразилии Фирмино, который в конце игры закатил мяч в пустые ворота "ацтеков".

Соперник Бразилии по 1/4 финала определится в паре Бельгия - Япония.

Напомним, что в четвертьфинал уже вышли Франция, Уругвай, Россия и Хорватия.