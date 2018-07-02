Директор одного из департаментов "Суспильного" задекларировал за прошлый год 31 млн 703 тыс. гривен прибыли с основного места работы.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-заместитель председателя в ЛОО НСЖУ, главный редактор в Leopolis.news Андрей Болкун,передает со ссылкой на .

По его словам, выписки миллионных премий на канале возможны из-за отсутствия ревизионной комиссии.

"Чиновник Аласании "заработал" почти 32 миллиона на "Суспильному" за прошлый год! То есть почти 2,7 млн гривен в месяц. Пока на "Суспильному" отсутствует ревизионная комиссия, чиновники гуляют на полную катушку. Помните скандал из 173 тысячами премий для членов правления канала? Теперь видим, как рядовому руководителю департамента выписали почти 32 миллиона! Аппетиты растут!", - написал знаток.

Он также предоставил ссылку на декларацию этого директора департамента Дмитрия Грузинского.

"И что самое важное - ни у кого из сотрудников канала, активистов или борцов с коррупцией не возник вопрос: как можно раздавать такие премии в то время, как "Суспильное" постоянно жалуется на недофинансирование?", - написал знаток.

Он убежден, что ревизионную комиссию на канале надо создавать немедленно.

"Недавно в очередной раз наблюдательный совет "Суспильного" не смог утвердить объявление о конкурсе на должность членов ревизионной комиссии. Пока не будет создана ревизионная комиссия Национального общественного телевидения Украины - мы не сможем разобраться даже с вопросом миллионных заработков в подчиненных Аласании!", - резюмировал знаток.

Как известно, в прошлом году из-за премии членам правления "Суспильного" разгорелся скандал. Они получили по 173 тыс. гривен (премии в размере трехмесячного должностного оклада).

В конце мая руководство "Нафтогаза" выписало себе премии в размере 46,3 миллиона долларов за выигрыш спора в арбитраже Стокгольма по контракту на транзит газа. Сегодня они заявили, что не планируют пересматривать решение о выделении этих премий.

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