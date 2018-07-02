Мужская сборная Украины по баскетболу завершила выступление в первом раунде отбора на мировое первенство, квалифицировавшись в следующий групповой этап с 3-го места и продолжит борьбу за путевку в финальную часть соревнований, передает со ссылкой на ФИБА.

На втором этапе украинскую команду ждут еще 3 игровых окна, в рамках которых сборная сыграет 6 матчей - по два дома и два на выезде против Испании, Словении и Черногории. Именно эти команды вместе с представителями нашего квартета Турцией и Латвией сформировали группу I.

Первой встречей будет домашнее противостояние с непобедимой на первой стадии Испанией - 14 сентября. 17-го сентября Украина в гостях будет противостоять Черногории.

29 ноября - Украина - Словения

2 декабря - Испания - Украина

22 февраля - Украина - Черногория

25 февраля - Словения - Украина.

Добавим, что на ЧМ-2019 в Китае пройдут три лучшие сборные из группы.

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