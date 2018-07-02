"Нафтогаз Украины" ожидает, что суд потребует от "Газпрома" выполнить распоряжения голландских исполнительных органов и предоставить информацию о своих активах в Нидерландах. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В "Газпроме" не выполняют решения голландского судьи, разрешившего арестовать активы российского монополиста Фото: ЕРА В "Нафтогазе" ожидают, что суд потребует от "Газпрома" выполнить распоряжения голландских исполнительных органов и предоставить информацию о своих активах в Нидерландах. Суд должен принять решение по делу до 13 июля.В украинской компании отметили, что в конце мая получили от голландского судьи дозволение на арест долей "Газпрома" в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний. Однако шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в Нидерландах отказались сотрудничать с судебными исполнителями.В "Нафтогазе" подчеркнули, что отказ российского монополиста никак не влияет на действенность ареста его активов.С 2014 года "Газпром" и "Нафтогаз України" судились в Стокгольме из-за контрактов на поставку природного газа из РФ в Украину и транзит газа через территорию Украины от 2009 года.28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".По утверждению украинской компании, с 1 марта на сумму долга "Газпрома" насчитывается пеня."Газпром" обжаловал оба решения Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України".30 мая "Нафтогаз" начал процедуру принудительного взыскания с "Газпрома" $2,6 млрд.14 июня в российской компании проинформировали, что добились приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по контракту о транзите. По данным "Газпрома", апелляционный суд шведского округа Свеа 28 июня оставил в силе приостановку исполнения решения арбитража Стокгольма.В НАК "Нафтогаз України" 29 июня заявили, что решение о приостановке не является обязательным к исполнению судами других юрисдикций. "Соответственно, "Нафтогаз" продолжит свои действия по взысканию задолженности "Газпрома", – говорилось в заявлении. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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