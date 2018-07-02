Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы

Милиционер приехал на место происшествия после сообщения о конфликте между соседями, сообщает пресс-служба Национальной полиции области.

"Около 21:00 в полицию поступило сообщение от местной жительницы, на ул. Шевченко у нее возник конфликт с соседом. На событие направили наряд группы реагирования в составе двух инспекторов на служебном автомобиле. Уже во время общения со свидетелями происшествия те сообщили правоохранителям, что забияка имеет при себе незарегистрированное огнестрельное оружие и вместе с товарищем накануне запугивал ней людей ", - говорится в сообщении.

Мужчину, на которого указывали очевидцы, застали по месту жительства. Тот находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя агрессивно, а также отрицал наличие оружия. Когда инспектор вернулся к служебному авто, преступник схватил вилы и нанес несколько ударов сначала по транспортному средству, а затем ударил полицейского. Впоследствии он скрылся с места происшествия.

Через час мужчина был задержан близко места проживания родного брата. Там же обнаружены незарегистрированное ружье, которое было изъято и направлено на экспертизу. Пострадавшего 25-летнего сержанта полиции госпитализировали в травматологическое отделение с колотым ранением плеча, грудной клетки и сотрясением головного мозга. По словам медиков, его состояние - средней тяжести.

"По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа начато досудебное расследование по ст. 348 Уголовного кодекса Украины. Следователи задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, он находится в изоляторе временного содержания", - сообщил временно исполняющий обязанности начальника Дубенского отдела полиции Юрий Семеренко.

Сейчас полицейские готовят материалы для сообщения мужчине о подозрении в совершении тяжкого преступления и избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, что 15 июня в Ривненской области произошли столкновения, в результате которых были ранены 8 полицейских.