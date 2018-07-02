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Суд в Нидерландах провел слушания о попытке "Газпрома" уклониться от выплат по решению Стокгольмского арбитража
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02.07.2018 22:19
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"Нафтогаз України" ожидает, что суд потребует от "Газпрома"
выполнить распоряжения голландских исполнительных органов и
предоставить информацию о своих активах в Нидерландах. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке В "Газпроме" не
выполняют решения голландского судьи, разрешившего арестовать
активы российского монополиста Фото: ЕРА В "Нафтогазі" ожидают, что
суд потребует от "Газпрома" выполнить распоряжения голландских
исполнительных органов и предоставить информацию о своих активах в
Нидерландах. Суд должен принять решение по делу до 13 июля.В
украинской компании отметили, что в конце мая получили от
голландского судьи согласие на арест долей "Газпрома" в его
голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних
компаний. Однако шесть из семи дочерних компаний "Газпрома" в
Нидерландах отказались сотрудничать с судебными исполнителями.В
"Нафтогазі" подчеркнули, что отказ российского монополиста никак не
влияет на действенность ареста его активов.С 2014 года "Газпром" и
"Нафтогаз України" судились в Стокгольме из-за контрактов на
поставку природного газа из РФ в Украину и транзит газа через
территорию Украины от 2009 года.28 февраля 2018 года Стокгольмский
арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к
"Газпрому" о недостаточных объемах транзита. Украинская
компания добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По
результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром"
должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".По утверждению
украинской компании, с 1 марта на сумму долга
"Газпрома" насчитывается пеня."Газпром" обжаловал оба решения
Стокгольмского арбитража и начал процедуру расторжения контрактов с
НАК "Нафтогаз України".30 мая "Нафтогаз" начал процедуру
принудительного взыскания с "Газпрома" $2,6 млрд.14 июня в
российской компании проинформировали, что добились
приостановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по
контракту о транзите. По данным "Газпрома", апелляционный суд
шведского округа Свеа 28 июня оставил в силе приостановку
исполнения решения арбитража Стокгольма.В НАК "Нафтогаз України" 29
июня заявили, что решение о приостановке не является
обязательным к исполнению судами других юрисдикций.
"Соответственно, "Нафтогаз" продолжит свои действия по взысканию
задолженности "Газпрома", – говорилось в заявлении.
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