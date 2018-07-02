|Туроператор объяснил, почему не взял туристов с Мальорки
|02.07.2018 22:19
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Туристам, которые ожидают вылета на курортах Испании, обещали предоставить проживание и питание...Туроператор Join UP объяснил, что не забрал туристов с Мальорки за того, что сокращает полетную программу по направлению Испания.
"В связи с техническими неисправностями и регулярными задержками вылетов авиакомпаний YanAir и Bravo Airways туроператор Join UP принял очень непростое, но единственно верное решение - сократить полетную программу по направлению Испания", - объясняют в туркомпании.
Там пообещали, что уже 3 июля вывезут из аэропорта города Пальма-де-Мальорка украинских туристов, ждут там вылета домой.
"Туристам, которые ожидают вылета на курортах Испании, будет предоставлено проживание и питание", - подчеркивается в сообщении.
В Join UP заявили, что со 2 июля полностью прекращают возить туристов в Пальма-де-Майорка.
"Туроператор планировал осуществить вывозной рейс 8.07, но из-за технической неисправности рейс YE 3421 мог бы произойти только с большой задержкой около 2-х суток, которая также повлекла бы за собой сбой только полетного расписания", - объясняют в туркомпании.
"Всем туристам, которые не смогли вылететь сегодня, будет предложено возврат 100% средств или перебронирование на другое направление", - добавляют там.
Кроме того, туроператор планирует с 4 июля отменить вылеты в Барселону из Запорожья, с 9 июля - в Барселону со Львова, с 14 июля - в Барселону из Одессы.
Вылет из Киева на Тенерифе теперь будет осуществляться 1 раз в 10/11 дней.
Как писал iPress.ua, около 160 украинских туристов не могут вылететь домой с отдыха в Пальма-де-Майорка.
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