Туристам, которые ожидают вылета на курортах Испании, обещали предоставить проживание и питание...

"В связи с техническими неисправностями и регулярными задержками вылетов авиакомпаний YanAir и Bravo Airways туроператор Join UP принял очень непростое, но единственно верное решение - сократить полетную программу по направлению Испания", - объясняют в туркомпании.

Там пообещали, что уже 3 июля вывезут из аэропорта города Пальма-де-Мальорка украинских туристов, ждут там вылета домой.

"Туристам, которые ожидают вылета на курортах Испании, будет предоставлено проживание и питание", - подчеркивается в сообщении.

В Join UP заявили, что со 2 июля полностью прекращают возить туристов в Пальма-де-Майорка.

"Туроператор планировал осуществить вывозной рейс 8.07, но из-за технической неисправности рейс YE 3421 мог бы произойти только с большой задержкой около 2-х суток, которая также повлекла бы за собой сбой только полетного расписания", - объясняют в туркомпании.

"Всем туристам, которые не смогли вылететь сегодня, будет предложено возврат 100% средств или перебронирование на другое направление", - добавляют там.

Кроме того, туроператор планирует с 4 июля отменить вылеты в Барселону из Запорожья, с 9 июля - в Барселону со Львова, с 14 июля - в Барселону из Одессы.

Вылет из Киева на Тенерифе теперь будет осуществляться 1 раз в 10/11 дней.

Как писал iPress.ua, около 160 украинских туристов не могут вылететь домой с отдыха в Пальма-де-Майорка.