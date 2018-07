Туроператор объяснил, почему не взял туристов с Мальорки Туристам, которые ожидают вылета на курортах Испании, обещали предоставить проживание и питание... Туроператор Join UP объяснил, что не забрал туристов с Мальорки за того, что сокращает полетную программу по направлению Испания. "В связи с техническими неисправностями и регулярными задержками вылетов авиакомпаний YanAir и Bravo Airways туроператор Join UP принял очень непростое, но единственно верное решение - сократить полетную программу по направлению Испания", - объясняют в туркомпании. Там пообещали, что уже 3 июля вывезут из аэропорта города Пальма-де-Мальорка украинских туристов, ждут там вылета домой. "Туристам, которые ожидают вылета на курортах Испании, будет предоставлено проживание и питание", - подчеркивается в сообщении. В Join UP заявили, что со 2 июля полностью прекращают возить туристов в Пальма-де-Майорка. "Туроператор планировал осуществить вывозной рейс 8.07, но из-за технической неисправности рейс YE 3421 мог бы произойти только с большой задержкой около 2-х суток, которая также повлекла бы за собой сбой только полетного расписания", - объясняют в туркомпании. "Всем туристам, которые не смогли вылететь сегодня, будет предложено возврат 100% средств или перебронирование на другое направление", - добавляют там. Кроме того, туроператор планирует с 4 июля отменить вылеты в Барселону из Запорожья, с 9 июля - в Барселону со Львова, с 14 июля - в Барселону из Одессы. Вылет из Киева на Тенерифе теперь будет осуществляться 1 раз в 10/11 дней. Как писал iPress.ua, около 160 украинских туристов не могут вылететь домой с отдыха в Пальма-де-Майорка. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



