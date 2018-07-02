Полузащитник сборной Испании Андрес Иньеста решил завершить выступления за сборную Испании, сообщает со ссылкой на сайт чемпионата мира-2018 и пресс-службу сборной Испании.

“Все кончено. Это круг, который замкнулся для меня после долгого времени. Все имеет начало и конец. Иногда этот конец не такой, как в мечтах”, — сказал 34-летний испанец.

Такое решение футболист принял после вылета “Фурии роха” в 1/8 финала ЧМ от России.

Отметим, что Иньеста входит в число самых титулованных игроков мира. На клубном уровне он получил 32 трофея в составе “Барселоны”, также выигрывал два титула чемпиона Европы и один чемпиона мира.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира