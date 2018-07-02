11 членов семьи с индийской деревни Бурари (рядом со столицей Нью Дейли) осуществили ритуальное самоубийство. Такое предположение сделали правоохранители. Людей нашли повешенными 1 июля.

На месте трагедии правоохранители нашли заметки. Полагаясь на них, предположили, что члены семьи покончили с собой ради "духовного спасения" передает со ссылкой на .

"На некоторых заметках стоят даты, другие неизвестно когда были написаны. В них говорится о том, что смерть - это решение проблем и получение покоя. Также описывают способ связать человека и повесить - такой же, как выполнила семья", - говорят правоохранители .

Полиция сначала открыла уголовное производство по подозрению в убийстве. Но на телах не было следов от пуль, а на дверях - следов взлома.

Семья жила в доме более 20 лет. Он принадлежит бизнесмену, который продает фанеру и молочные продукты. Он тоже повесился. Тела нашел сосед около 8:00. Он пришел к владельцу дома - пригласить мужчину на утреннюю прогулку.

В течение недели пациенты трех больниц на Львовщине покончили с собой. 18 июня с окна пятого этажа Львовской городской клинической больницы №8 выбросился 66-летний мужчина. 17 июня в Трускавецкой городской больнице с окна шестого этажа выпал 37-летний мужчина. Находился в стационаре. 12 июня с восьмого этажа Коммунальной городской клинической больницы скорой медицинской помощи во Львове выпрыгнул 81-летний пациент. В кармане его брюк нашли историю болезни, которую человек забрал у врачей перед этим. Диагноз мужчины не разглашают.

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