2 июля Еврокомиссия начала процедуру против Польши

Так в Варшаве отреагировали на решение Европейской комиссии начать процедуру привлечения Польши к ответственности за нарушение законодательства ЕС, сообщает "Польское радио".

Выступая 2 июля в Сейме Польши, министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что Польша будет доказывать свою правоту в суде.

"Европейский суд является учреждением, должен решать правовые споры в рамках Европейского союза. Мы будем доказывать, что реформа судебной системы лежит в компетенции отдельно взятого государства ЕС. Мы считаем, что решение Европейской комиссии неправильно. И мы собираемся это обосновать перед Европейским судом" , - заявил глава польской дипломатии.

Как сообщал iPress.ua, 2 июля Европейская комиссия начала процедуру против Польши в связи с противоречивым законом о Верховном суде. По мнению Европейской комиссии, официальная Варшава "нарушила европейские нормы верховенства права".

Напомним, что Европейская комиссия начала процедуру привлечения к ответственности Польши за нарушение законодательства ЕС через судебную реформу еще в июле.

Впоследствии в Министерстве иностранных дел Польши заявили о готовности дать ответ на запуск Европейской комиссией процедуры введения санкций за нарушение законодательства ЕС через судебную реформу.