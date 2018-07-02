|Польша обещает через суд доказать ЕС правомерность своей судебной реформы
|02.07.2018 22:27
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2 июля Еврокомиссия начала процедуру против ПольшиПольша доказывать правильность своих действий по судебной реформе в Европейском суде.
Фото: wikipedia.org
Так в Варшаве отреагировали на решение Европейской комиссии начать процедуру привлечения Польши к ответственности за нарушение законодательства ЕС, сообщает "Польское радио".
Выступая 2 июля в Сейме Польши, министр иностранных дел Яцек Чапутович заявил, что Польша будет доказывать свою правоту в суде.
"Европейский суд является учреждением, должен решать правовые споры в рамках Европейского союза. Мы будем доказывать, что реформа судебной системы лежит в компетенции отдельно взятого государства ЕС. Мы считаем, что решение Европейской комиссии неправильно. И мы собираемся это обосновать перед Европейским судом" , - заявил глава польской дипломатии.
Как сообщал iPress.ua, 2 июля Европейская комиссия начала процедуру против Польши в связи с противоречивым законом о Верховном суде. По мнению Европейской комиссии, официальная Варшава "нарушила европейские нормы верховенства права".
Напомним, что Европейская комиссия начала процедуру привлечения к ответственности Польши за нарушение законодательства ЕС через судебную реформу еще в июле.
Впоследствии в Министерстве иностранных дел Польши заявили о готовности дать ответ на запуск Европейской комиссией процедуры введения санкций за нарушение законодательства ЕС через судебную реформу.
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