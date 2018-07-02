По итогам игровой недели четыре украинские теннисистки вышли в топ-100 рейтинга WTA, передает со ссылкой на сайт WTA.

Выход во второй раунд на турнире в Истборне, где Екатерина Бондаренко также успешно преодолела квалификационный барьер, позволил украинке улучшить свое положение в рейтинге сразу на 10 строчек. Теперь уроженка Киева 79-я с 812 зачетными пунктами.

Примечательно, что Бондаренко отметилась вторым лучшим рывком в топ-100 после белоруски Арины Сабаленко (+13) - 32.

Зато места других ведущих теннисисток Украины остались неизменными: Свитолина - 5, Цуренко - 34, Козлова - 67.

Добавим, что в рейтинге "Итогового турнира года" Свитолина поднялась на одну строчку и стала 4-й - 3050 очков.

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