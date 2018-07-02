Катерина Бондаренко уступила представительнице Чехии Люси Шафаржовой, а Элина Свитолина проиграла немке Татьяне Марии. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Катерина Бондаренко уступила чешской теннисистке Фото: ЕРА 79-я ракетка мира Бондаренко завершила свои выступления на Wimbledon, уступив 66-му номеру мирового рейтинга Люции Шафаржовой из Чехии со счетом 4:6, 4:6.Находящаяся на пятом месте в рейтинге Свитолина проиграла 57-й ракетке мира, немецкой теннисистке Татьяне Мари 1:2 (6:7 (3), 6:4, 1:6).Сегодня на турнире также выступала украинка Леся Цуренко, которая обыграла венгерскую спортсменку Тимею Бабош и вышла в следующий круг соревнований. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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