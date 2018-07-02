Катерина Бондаренко уступила представительнице Чехии Люси
Шафаржовой, а Элина Свитолина проиграла немке Татьяне Марии. Этот
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уступила чешской теннисистке Фото: ЕРА 79-я ракетка мира Бондаренко
завершила свои выступления на Wimbledon, уступив 66-му номеру
мирового рейтинга Люции Шафаржовой из Чехии со счетом 4:6,
4:6.Находящаяся на пятом месте в рейтинге Свитолина проиграла 57-й
ракетке мира, немецкой теннисистке Татьяне Мари 1:2 (6:7 (3), 6:4,
1:6).Сегодня на турнире также выступала украинка Леся Цуренко,
которая обыграла венгерскую спортсменку Тимею Бабош и
вышла в следующий круг соревнований.
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