Злоумышленники сделали 5 выстрелов

Грабители забежали в помещение конвертационного, оборудованного в отдельном одноэтажном помещении, и открыли огонь из боевого пистолета, информирует сообщает "Эспрессо".

Злоумышленники сделали 5 выстрелов, одна из пуль попала в работницу конвертационного. С огнестрельным ранением ноги ее забрала карета скорой помощи.

Нападавшие забрали деньги и скрылись на автомобиле "ВАЗ 2110" серого цвета. По информации источников издания, авто грабителей обнаружили неподалеку от места преступления. Сумма, которую забрали бандиты, пока не разглашается. На месте преступления работают следователи. В полиции информацию об ограблении пока не комментируют.

Напомним, что в Киеве правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра, который в течение 2016-2017 годов оказывал незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, в том числе государственной формы собственности.