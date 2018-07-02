Двое неизвестных в масках напали на рынок в ,передает со ссылкой на .

Полицейские получили сообщение о происшествии 2 июля в 13:00, передает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в .

"Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев и предварительно установили: два человека в масках и в темной одежде забежали в офис арендодателей помещений на рынке, начали стрельбу по ногам, забрали сумку с деньгами и скрылись. С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле ВАЗ, который в дальнейшем патрульные полицейские обнаружили на улице Дегтяревской", - говорится в сообщении.

В результате нападения одна женщина получила огнестрельные ранения ног. Ей оказывают медицинскую помощь.

Полиция внесла информацию о событии в журнал единого учета Шевченковского управления полиции, на месте работают слепо-оперативные группы и кинологи.

2 июля около 13:00 в Шевченковском районе двое неизвестных с оружием ограбили конвертационный центр, который размещался в арендованном помещении одного из рынков.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира