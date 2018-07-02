|В столице неизвестные в масках подстрелили женщину
|02.07.2018 22:38
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Двое неизвестных в масках напали на рынок в ,передает со ссылкой на .
Полицейские получили сообщение о происшествии 2 июля в 13:00, передает Отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в .
"Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев и предварительно установили: два человека в масках и в темной одежде забежали в офис арендодателей помещений на рынке, начали стрельбу по ногам, забрали сумку с деньгами и скрылись. С места преступления злоумышленники уехали на автомобиле ВАЗ, который в дальнейшем патрульные полицейские обнаружили на улице Дегтяревской", - говорится в сообщении.
В результате нападения одна женщина получила огнестрельные ранения ног. Ей оказывают медицинскую помощь.
Полиция внесла информацию о событии в журнал единого учета Шевченковского управления полиции, на месте работают слепо-оперативные группы и кинологи.
2 июля около 13:00 в Шевченковском районе двое неизвестных с оружием ограбили конвертационный центр, который размещался в арендованном помещении одного из рынков.