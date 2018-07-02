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Более десятка протестующих, в том числе членов духовенства из разных конфессий, были арестованы во вторник утром перед зданием федерального суда в Лос-Анджелесе за блокировку улицы в знак протеста против администрации Трампа и генерального прокурора США Джеффа Сешнса.

Ранее в этом месяце Сешнсу цитировали библейский стих как защиту политики «нулевой толерантности» администрации, которая отделяла детей от их родителей, когда они пересекали границу между США и Мексикой.