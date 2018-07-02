|Селена Гомес помітно покрасивішала (ФОТО)
|02.07.2018 22:49
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На прем'єрному показі 25-річна знаменитість з'явилася у сукні з квітковим принтом Oscar de la Renta, що складається з двох частин. Синьо-білий комплект зірка доповнила срібними босоніжками, клатчем і прикрасами Tiffany & Co., сережками і підвіскою. Селена вибрала макіяж в природних тонах, зробивши выговор на очі. Волосся співачка зібрала в низький пучок, випустивши кілька пасом біля обличчя. Що не кажіть, а вона - красуня!
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