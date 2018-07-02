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Селена Гомес помітно покрасивішала (ФОТО)
02.07.2018 22:49
Останнім часом Селені Гомес не легко: спочатку на неї звалилася хвиля критики через набрані зайві кілограми, потім сам пан Габбана назвав її, м'яко кажучи, не красивою. Знаменитість намагалась не зважати на негатив і відправилась на відпочинок з друзями. Вочевидь, це принесло бажаний результат. На днях в Каліфорнії пройшла прем'єра нового анімаційного фільму «Монстри на канікулах 3: Море кличе», де головною зіркою заходу стала Селена Гомес. У мультфільмі співачка озвучує одного з головних персонажів: героїню на ім'я Мейвіс, дочка Дракули.

На прем'єрному показі 25-річна знаменитість з'явилася у сукні з квітковим принтом Oscar de la Renta, що складається з двох частин. Синьо-білий комплект зірка доповнила срібними босоніжками, клатчем і прикрасами Tiffany & Co., сережками і підвіскою. Селена вибрала макіяж в природних тонах, зробивши выговор на очі. Волосся співачка зібрала в низький пучок, випустивши кілька пасом біля обличчя. Що не кажіть, а вона - красуня!

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