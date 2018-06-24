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В Кишиневе начались протесты из-за аннулированы результаты выборов
24.06.2018 18:38
В Кишиневе начались протесты из-за аннулированы результаты выборов
Количество протестующих постоянно увеличивается
В Кишиневе у здания мэрии началась акция протеста против решения суда об отмене результатов выборов мэра.
В Кишиневе начались протесты из-за аннулированы результаты выборов Фото: newsmaker

Движение в центре столицы перекрыто, сообщает NewsMaker.

Фото: newsmaker.md  

Фото: newsmaker.md

Несколько сотен полицейских следят за общественным порядком. На сцену перед мэрией вышли победитель выборов Андрей Нэстасе и оппозиционерка Майя Санду. Протестующие встретили их аплодисментами.

Организаторы протеста - партии "Платформа Достоинство и правда", "Действие и справедливость", Либерально-демократическая партия, представители гражданского общества.

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Поздно вечером 19 июня суд в Кишиневе признал результаты выборов мэра Кишинева недействительными. Решение принимали за закрытыми дверями. Заседание продолжалось более 5 часов. На следующий день в центре Кишинева, в том числе у офиса Демпартии, прошел протест против решения суда. Апелляцию на решение суда позже отклонили, напоминает "Европейская правда".

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