Количество протестующих постоянно увеличивается

Движение в центре столицы перекрыто, сообщает NewsMaker.

Фото: newsmaker.md

Фото: newsmaker.md

Несколько сотен полицейских следят за общественным порядком. На сцену перед мэрией вышли победитель выборов Андрей Нэстасе и оппозиционерка Майя Санду. Протестующие встретили их аплодисментами.

Организаторы протеста - партии "Платформа Достоинство и правда", "Действие и справедливость", Либерально-демократическая партия, представители гражданского общества.

Граждане скандируют: "Плахотнюк - твой дом - тюрьма!", "Воры!"